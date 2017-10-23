’Şehir ve STK Zirvesi’ tamamlandı

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Esenler Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Dışişleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, AB Bakanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde düzenlenen "Uluslararası Şehir ve Sivil Toplum Kuruluşları Zirvesi" sona erdi. 60 ülkeden 192 sivil toplum kuruluşu ve üniversite temsilcisinin katıldığı zirvenin kapanış programı, Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kongre Merkezi’nde yapıldı. Programa; Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hamza Ateş, Esenler Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Hasan Taşçı, zirvede yer alan ülkelerin sivil toplum kuruluşu ve üniversite temsilcileri ile öğrenciler katıldı.

SONUÇ BİLDİRGESİ DÜNYAYLA PAYLAŞILACAK

Zirvenin kapanış konuşmasını Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hamza Ateş yaptı. Ateş, "Dünyanın daha yaşanabilir hale gelmesi için toplumların vicdanı olan sivil toplum kuruluşlarına büyük görev düşüyor. Bu zirvede sadece ülkelerin değil insanlığın en önemli sorunlarına da değindik ve çözüm önerileri geliştirdik. Sonuç bildirgemizi ve oturumların videolarını da www.sivilsehir.org internet sitemiz üzerinden 20 güne kadar tüm dünyayla paylaşacağız" dedi.

Esenler Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Hasan Taşçı da, bir değer üreterek, insanlığın sorunlarını tartışıp çözüm getirmek amacıyla Esenler’de düzenlenen bu zirveye katılanlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından katılımcılar zirveye dair görüşlerini paylaştılar ve önerilerini dile getirdiler. Katılımcılar, zirvenin önümüzdeki yıllarında çocuklar ve gençlere yönelik daha yoğun bir sivil toplum inisiyatifinin geliştirilmesi önerisinde bulundular. Zirvenin bir "kazan-kazan" projesi olduğunu belirten davetliler, "Kendi tecrübelerimizi, farklı ülkelerden çok değerli isimlerle gerek panellerde gerekse yüz yüze konuşarak paylaştık. Esenler’de bir araya geldiğimiz, alanında uzman çok sayıda ismin tecrübelerinden faydalandık. Bu zirve hepimiz için bir kazanç oldu ama en önemlisi dünyanın daha iyi bir yer olması için bir adım daha attığımız çok mutluyuz" diye konuştular.

60 ÜLKEDEN KATILIMCIYA 157 SUNUM

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Esenler Belediyesi’nin ev sahipliğinde, 20-22 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen Uluslararası Şehir ve Sivil Toplum Kuruluşları Zirvesi’ne 60 ülkeden 192 sivil toplum kuruluşu ve üniversite katıldı. 3 gün süren zirvede, 17 konu başlığı altında 35 panelde 157 sunum yapıldı. Zirvede katılımcı sivil toplum kuruluşlarının stantları da yer aldı. Böylelikle bu alanda katılımcılara birebir görüşme imkânları sağlanarak, topluma fayda sağlayabilecek projelerin hayata geçirilmesine, bilgi ve deneyimlerin karşılıklı olarak aktarılmasına katkı sağlandı. Zirvenin ikinci gününde gerçekleştirilen oturumuna Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılarak bir konuşma yaptı.