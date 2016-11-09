Unutkanlığı bellekte bulunan bilgilerin yok olma süreci olarak tanımlayan Doç. Dr. Nergiz Hüseyinoğlu, her unutkanlığın hastalık olmadığını vurguladı. Doç. Dr. Nergiz Hüseyinoğlu, unutkanlığın hastalık olarak tanımlanması için, yanı sıra bir takım bulguların gözlemlenmesi gerektiğini, sıklığı ve şiddetine dair verilerin belirleyici olduğunu belirtti. Unutkanlığın hastalık düzeyinde olup olmadığını tespit etmek için kan tahlillerine, MR ya da tomografi gibi görüntüleme tekniklerine ihtiyaç duyulduğunu kaydeden Doç. Dr. Nergiz Hüseyinoğlu, “Günlük aktiviteler unutuluyorsa, daha önce kolayca hatırlanan işler unutuluyorsa, unutkanlık kişinin sosyal ve aile hayatını etkileyecek düzeyde ise artık buna bir hastalık gözüyle bakılmalı ve nöroloğa başvurulmalı.” dedi.

Stres de etkili bir faktör

Yaşlılığa bağlı Alzheimer ve Parkinson gibi altta yatan nedenlerin yanı sıra, daha erken yaşlarda stres, çevre koşulları, yaşam şekli gibi faktörlerin unutkanlığı ortaya çıkarabileceğini ifade eden Doç. Dr. Hüseyin Nergizoğlu, şehir yaşantısının önemli düzeyde bir unutkanlık tetikleyicisi olduğunu dile getirdi. “Şehirde insanlar çevresel zararlı faktörlere daha çok maruz kalıyorlar. Daha fazla zihinsel ve fiziksel aktiviteye ve strese maruz kaldıkları için şehir insanlarında unutkanlık daha fazla görülüyor.” diyen Doç. Dr Nergiz Hüseyinoğlu, diğer unutkanlık nedenlerini şöyle sıraladı: “Stres, düzenli beslenememe ve sağlıklı yaşamdan uzak durma, alkol ve sigara tüketimi, vitamin eksikliği gibi faktörler de unutkanlık nedeni olabilir. Bilgisayar ve telefon kullanımının unutkanlığı artırabileceği söyleniyor ama buna dair tıbbi bakımdan net bir kanıtın varlığından söz edemiyoruz.”

Kadınlarda unutkanlık daha çok görülüyor

Kadınlarda depresyona sık rastlanması nedeniyle, unutkanlığın daha çok görülebileceğini kaydeden Doç. Dr. Nergiz Hüseyinoğlu, unutkanlığa dair alınabilecek önlemlerle ilgili şu önerilerde bulundu:

“Unutkanlığın ortaya çıkmaması için günlük ortalama olarak 7-8 saatten az uyku alınmamalı. Alkol ve sigaradan da uzak durulmalı, çünkü bunlar beyin damar sertliğini artırarak unutkanlığa neden olabiliyor. Düzenli beslenme ve yeterli miktarda vitamin alınması gerekiyor. Özellikle magnezyum ve selenyum beyin sağlığının korunmasına yardımcı olan vitaminlerdir. Selenyum yumurtada bulunmaktadır, magnezyum da doğada hemen hemen her gıdada vardır ancak kan tahlilinde eksik çıkması durumunda tablet olarak önerilebilir. Bunlar dışında beyni zinde tutmak için kitap okumak, bulmaca çözmek, satranç oynamak gibi aktiviteler yapılması gerekiyor.”

Selma Kara