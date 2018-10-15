İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şehirler arası yolcu otobüsünün tabanından eroin fışkırdı

Şehirler arası yolcu otobüsünün tabanından eroin fışkırdı
Şehirler arası yolcu otobüsünün tabanından eroin fışkırdı

TEM otoyolu Kocaeli geçişinde uyuşturucu sevkiyatı yaptığı belirlenen bir şehirler arası yolcu otobüsüne yapılan operasyonda, aracın yolcu koltuğunun arkasındaki döşemenin altına zulalanmış 106 kilogram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayan Kocaeli Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, başarılı bir operasyona daha imza attı. Edinilen bilgilere göre, şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan bir otobüsle uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı istihbaratını alan polis ekipleri harekete geçti. Otobüsün Kocaeli'den geçeceği bilgisini alan ekipler, aracın TEM ototoyolundan geçişi sırasında operasyon düzenledi.

Durdurulan otobüste narkotik köpeği Boby ile yapılan aramada köpeğin sürücü koltuğunun arka kısmına tepkilerini yoğunlaştırması üzerine aracın taban döşemesini söken ekipler, döşemenin altında 106 paket halinde zulalanmış 206 kilogram eroin ele geçirdi. Polis kamerasına yansıyan operasyon sonrasında eroin sevkiyatını yaptığı belirlenen 4 araç personeli gözaltına alındı.  

Oğuzhan Eke 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.