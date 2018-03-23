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Şehirli motosiklet yeni CB125F yollarla buluşuyor

Honda’nın 2018 yılı içerisindeki en önemli model yeniliklerinden biri olan 'Şehirli Motosiklet' CB125F, 24 Mart cumartesi günü bayilere gelenlerin test ederek yakından inceleme fırsatı bulacakları etkinlikle yollarla buluşacak.

Şehirli motosiklet yeni CB125F yollarla buluşuyor

23 Mart 2018 18:54

Ekonomik ve pratik yapısı ile yine Honda’nın en çok tercih edilen motosikletlerinden biri olması hedeflenen CB125F, 24 Mart cumartesi günü bayilere gelenlerin test ederek yakından inceleme fırsatı bulacakları etkinlikle yollarla buluşacak.

CB125F yenilikleri firma tarafından yapılan açıklamada şöyle belirtildi: "Yenilenen tasarımı, 3 boyut etkisi veren kanat yapısı, geniş yakıt deposu ve kompakt kafa grenajı, motosikletin agresif hatlarını ön plana çıkaran çekici boya seçenekleri ile öncüsünden farklılaşıyor. İkiye ayrılmış gösterge paneli seyir halinde kullanıcısının ihtiyaç duyduğu bilgilere kolaylıkla ulaşmasını sağlayan model merkeze yerleştirilmiş vites değiştirme göstergesi de çok daha ekonomik ve akıcı sürüşlerin yakalanmasına yardımcı oluyor. Yeni CB125F’in gövde yapısı ve manevra kabiliyeti, önceki nesillerinde olduğu gibi yine şehir trafiğine takılı kalmadan konforlu bir şekilde seyahat edebilmeye imkân tanıyor.

CB125F’te görev yapan yeni 125 cc’lik tek silindirli motor 10.6 beygir ve 10.2 Nm tork üretiyor. Yeni nesil hava soğutmalı motoru ile birlikte, kalkış performansı ve gaz tepkisi iyileştirilen CB125F, yeni şasisi, ve 6 kollu 18 inçlik jantları ile çok daha dinamik bir yol tutuş vadediyor. Kombine fren sistemi sayesinde çok daha güvenli bir duruş mesafesine kavuşan CB125F, hem tasarımsal hem de teknik anlamda kazandığı bu yeniliklerle birlikte Honda mühendisliğinin geldiği son noktayı, en uygun fiyatla temsil eden modellerden biri olarak dikkat çekiyor."  

Etiketler: Şehirli motosiklet

 

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