Şırnak-Van karayolunun güvenliğini sağlayan askerlere PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan 6 askerden biri olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Alda'nın acı haberi, Melikgazi ilçesine bağlı Osmanlı Mahallesi Altınlı Sokak'ta bulunan baba evine ulaştı. Oğullarının şehit haberini alan anne Kiraz ve baba Ömer Alda, gözyaşlarına boğuldu. Şehidin acı haberini alan yakınları da eve akın etti. Şehidin evine dev Türk bayrakları asılırken, ambulansta hazır bekletildi.

Öte yandan, Şehir Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Alda'nın 20 gün önce nişanlandığı öğrenildi. Ayrıca, şehit Mehmet Alda'nın geçtiğimiz günlerde bir sosyal paylaşım sitesinde paylaştığı 'Cennet koktu her yer, çünkü şehit düştü asker' yazısı yürekleri burktu. 4 kardeş olduğu öğrenilen Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Alda'nın cenazesinin yarın defnedileceği öğrenildi.

Ali Göç

KAYSERİ