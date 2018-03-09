Şehit aileleri ve gazilerden Afrin Harekatına destek

Ziyaretle ilgili açıklama yapan İsmail Kumartaşlı, bu desteğin çok anlamlı olduğunu belirtti. İsmail Kumartaşlı, "Şehit aileleri ve gaziler bütün varlığıyla, ruhuyla ve dualarıyla Mehmetçiğin yanındadır. Yüce Rabbimizden dileğimiz, hiçbir Mehmetçiğimizin burnu dahi kanamadan bu millete yeni bir zafer daha bahşetmesi, bölgemizi kan gölüne çeviren, insanları evlerinden yurtlarından eden zalimler karşısında Türk askerini daima muzaffer kılması yönündedir. Allah muvaffak eylesin Devletimizin bekası, milletimizin huzur ve güvenliği için, yanı başımızda belli odaklarca desteklenerek büyütülen ve askeri bir güç haline getirilmek istenilen terör örgütünün bertaraf edilmesi maksadıyla Türk Ordusu’nun Afrin’de başlattığı Zeytin Dalı harekâtının başarı ile hiçbir vatan evladının burnu kanamadan icra edilmesini Allah’tan dileriz. Biz tüm şehit aileleri ve gaziler olarak Mehmetçiklerimizle cephede savaşmaya hazırız” dedi.

Kumartaşlı, teröristlerin kökünün kazınıncaya dek bu mücadelenin süreceğini ve destek vereceklerini söyleyerek, "Kim ne derse desin 21. asır Türk asrı olacak, bölgede mazlumların gözyaşları dinecek, zalimler kaçacak delik arayacaktır. Gün bu gündür; büyük yürüyüş başlamıştır. Önce Afrin daha sonra Münbiç terörden temizlenecek, teröristlerin kökü kazınıncaya dek bu mücadele sürecektir. Bu mücadele esnansında birlik ve beraberliğe her zamankinden daha azla ihtiyacımız var. Kim hangi düşüncede olursa olsun memleketin bekası için tek yumruk olmalıdır. Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz bütün varlığıyla, ruhuyla ve dualarıyla Mehmetçiğin yanındadır” dedi.

Şehit aileleri ve gaziler, bölgede güvenlik önlemi alan asker ve polis özel harekat görevlileriyle sohbet edip fotoğraf çektirdi, askerler için dualar etti.

Hayati Kanat

