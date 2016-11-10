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Şehit aileleri ve gazilerden Belçika’ya siyah çelenkli protesto

Belçika’nın Ankara Büyükelçiliği önünde toplanan şehit aileleri ve gaziler, teröre destek veren Belçika’yı protesto ederek elçilik önüne siyah çelenk bıraktı.


10 Kasım 2016 15:59

Teröre destek verdiği gerekçesiyle dün Almanya’yı protesto eden şehit aileleri ve gaziler, bugün de Belçika’yı protesto etmek için Belçika’nın Ankara Büyükelçiliği önünde toplandı. Burada İstiklal Marşı okuyan grup sık sık, “Belçika şaşırma sabrımızı taşırma”, “Türk Kürt kardeştir ayrım yapan kalleştir”, “Vur, vur inlesin hain FETÖ dinlesin” ve “Şehitler ölmez vatan bölünmez” sloganları attı. Grup arasından bir vatandaş ise elçilik duvarına tırmanarak dikenli tellere Türk bayrağı astı. Elçiliğe giden yolu trafiğe kapatan çevik kuvvet polisleri çevrede yoğun güvenlik önlemi aldı.

Grup adına basın açıklaması yapan Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Lokman Aylar, dün Almanya’nın Türkiye’ye yönelik düşmanca tutumunu proteste ettiklerini hatırlatarak, “Bugün de, Türkiye’ye yönelik düşmanca tutumlarıyla sabrımızı zorlayan, öfkemizi çeken Belçika’nın Ankara Büyükelçiliği önünde duygularımızı ifade etmek için bir araya geldik. Bin yıldır adeta kanımızla yoğurarak kendimize vatan yaptığımız bu topraklara göz dikenin gözünü çıkartırız, el uzatanın elini kırarız, kem söz edenin dilini kopartırız” dedi.
Aylar, terör örgütlerini arkasına saklayanın er ya da geç sırtından bıçaklanacağını belirterek, “Biz, terörü, terör örgütlerini, teröristleri adeta ciğerlerine kadar ezberlemiş bir ülke ve millet olarak, tüm iyi niyetimizle uyarılarımızı yapıyoruz. Belçika halkı bizim dostumuzdur. Bu ülkede yaşayan yüzbinlerce vatandaşımız, kardeşimiz aramızda güçlü bir bağ oluşturuyor. Belçika hükümeti, aramızdaki bu güçlü insani bağı terör örgütlerinin yalanlarına tercih ederse kaybeden kendisi olur. Sırça köşkte oturanlar kimsenin camına taş atmamalıdır. Avrupa kanlı ve karanlık geçmişiyle devasa bir sırça köşktür. Belçika da çok parçalı ve sorunlu yapısıyla bu sırça köşkün en naif yeridir. Bizim Belçika’ya karşı hiçbir husumetimiz yoktur. Talebimiz Belçika’nın bize husumet besleyenlere kalkan olmaması, yataklık yapmamasıdır” ifadelerini kullandı.
İstiklal Marşı’ndan bir kıta okuyan Aylar ve beraberindekiler, açıklamanın ardından büyükelçilik önüne siyah çelenk bırakmalarının ardından olaysız dağıldı.

Abdullah Sarıca 

Etiketler: Ankara Büyükelçiliği, Belçika


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