Gaziemirli taksicilerin Türk milletinin dayanışmasına katkıda bulunmak istediklerini söyleyen Gaziemir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Süleyman Beyen,"Terörün istediği insanları sindirmek, yıldırmak, ekonomiyi çökertmektir. Bu noktada, esnaf teşkilatının mensupları toplumsal bütünlüğün korunmasına destek vermek için böyle bir kampanya başlattı.Yardımlaşmayı, dayanışmaya, sevgiyi ve saygıyı temel alan kampanyadan tüm şehit yakınları yararlanacak" diye konuştu.

"MİLLİ BERABERLİĞİMİZİ BOZAMAYACAKLAR"

Hassasiyetlerinden dolayı taksicileri kutlayan Beyen, "Hain ve alçak saldırılar asla amacına ulaşamayacak, milli beraberliğimizi bozamayacaktır. İşte taksici esnafımızın yaptığı bu kampanya bile Türk milletinin halis duygularını gözler önüne sermektedir" dedi.

Terörle mücadelede toplumun her bireyine görev düştüğünü hatırlatan Gaziemir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanvekili Adem Balkaya da, vatandaşlardan günlük yaşamlarını sürdürürken çevresindeki olaylara ve kişilere karşı daha duyarlı olmasını istedi.

Türk toplumunda farklı bir konumda bulunan esnaf sanatkarlara da seslenen Balkaya, “Bulunduğu mahalleye hakim olan, çevresindeki kişileri iyi tanıyan esnaf sanatkarlarımız da güvenlik güçleri ile dayanışma içinde olmalı, her şüpheli gelişmeyi bildirmeli, adeta bulunduğu bölgenin güvenlik sorumlusu gibi hareket etmelidirler” diye konuştu.