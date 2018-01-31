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Şehit ailelerine ücretsiz taksi hizmeti veriyor

Hatay'ın Payas ilçesinde bir taksici, şehit polis ve askerlerin ailelerine ücretsiz taksi hizmeti veriyor.

Şehit ailelerine ücretsiz taksi hizmeti veriyor

31 Ocak 2018 12:38

 Payas ilçesinde taksicilik yapan Asabil Önerden, kendisinin de subay babası olduğunu belirterek, Zeytin Dalı Harekatı'ndaki Mehmetçiğe dua ettiklerini, şehit aileleri ile gazilere büyük vefa duyduklarını söyledi. Önerden, "Bu duygu inanın çok güzel bir olay. Devletimiz, zaten şehit aileleri ve gazilere gerekli yardımları yapıyor. Sağ olsun benim de oğlum subay Diyarbakır'da görev yapıyor. Duraktaki diğer arkadaşlarım da şehit aileleri için aldığım ücretsiz taşıma kararına itirazsız destek verdiler. Biz taksiciler olarak bir nebze de olsa şehit ailelerimize yardımcı olabilirsek ne mutlu bize. Bunun yanı sıra her cuma günü, şehit ailelerinden kabristana gitmek isteyen olursa durağımıza gelmek suretiyle veya bize açacakları telefon ile ücretsiz olarak kabristana götürüp getirme hizmeti vereceğim" dedi.

Ömrü yettiği sürece şehit ailelerine hizmet edeceğini vurgulayan Asabil Önerden, "Biz de teröre bu şekilde tepkimizi göstereceğiz. Allah, şehitlerimizin ruhlarını şad eylesin" diye konuştu.

 

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