Dernek Başkanı Mustafa Hızal, dernek binasında düzenlediği basın açıklamasında, şehit yakınlarının taşıt alımları ile ticari taşıtların yenilenmesinde ÖTV istisnasına ilişkin usul ve esasları içeren tebliğin Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini hatırlattı.

Yapılan çalışmada emeği geçenlere teşekkür eden Hızal, yönetmelikte bazı eksiklikler bulunduğunu ifade ederek, "Terörle mücadelede hayatlarını kaybeden aziz şehitlerimiz, kahraman gazilerimizin kollarında canlarını teslim etmişlerdir. Bu kahramanlarımıza geçtiğimiz dönemde 2’nci iş haklarının verilmemesi ve bugünde çıkan ÖTV’den muaf tutulmaması bizleri hayal kırıklığına uğratmıştır. İnşallah devlet yetkililerimiz terörle mücadeledeki şehit olan ailelerimize vermiş oldukları bu hakları, kahraman gazilerimizin de hayatlarında daha güzel ve refah içerisinde yaşamaları için bu eksik olan 2’nci iş hakkı ve ÖTV’den muafiyet konusunda eşitlik ilkesini uygulayarak verilmesini bekliyoruz. Bu yönetmelik 3713 sayılı terörle mücadele kanunu ve 2330 sayılı nakdi tazminat ve aylık başlanması hakkında kanuna göre ve 2330 sayılı kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanması gerektiren Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Salih Güvenlik Komutanlığının erbaş ve erler dahil askeri personeli ile emniyet teşkilatının emniyet hizmetleri sınıfına mensup personelinden hayatını kaybetmiş olanların eş veya çocuklarından birisi eş veya çocuğu yoksa anne veya babasından birisi bir defaya mahsus yararlanabilir" dedi.