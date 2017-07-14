Şehit ailesinden alınan Türk bayrağı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teslim edilecek

AK Parti Kilis Gençlik Kolları Başkanlığının “81 İlden Bu Bayrak Bize Emanet” projesi kapsamında 1 Mayıs 2010 tarihinde şehit olan Jandarma Astsubay Başçavuş Hasan Özüberk’in babası İsmail Özüberk'ten teslim alınan Türk bayrağı, Abdullah Vatan tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teslim edilecek.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Nedim Bellitürk, 15 Temmuz'da millete silah doğrultanlarla Çanakkale'de silah doğrultanların hedefinin aynı olduğunu ifade ederek, “Yüz yıl önce de, 15 Temmuz'da da tek amaçları vardı o da şanlı bayrağımızın dalgalandığı vatanımızı parça parça bölmektir. Ecdadımız Çanakkale'de yedi düvele karşı nasıl mücadele verdiyse, aynı amaçla milletin iradesini gasp etmek için 15 Temmuz gecesi ihaneti kurgulayanlara karşı mücadele ettik. Tarihimizin en uzun gecesi olan 15 Temmuz gecesi, uçaklara, tanklara ve silahlara karşı göğüs gerdik. Ve asla pes etmedik. İhanet ne denli büyük olursa olsun, ne kadar kanlı olursa olsun asla yılmadık ve yıkılmadık. Milletin adamı üzerinden millete yapılan suikasta müsaade etmedik. Başkomutanın emriyle meydanlarda ihanete sel olduk. Hainleri planlarıyla birlikte yerle bir ettik. O gece cephedeki evladına dua eder gibi dua etti anneler, o gece vatan parçalanmasın diye 250 kahraman şehit olurken, 2 binden fazla gazi olmuştur. O gece evlatlar Ulubatlı Hasan, Seyit Onbaşı, eşler, kadınlar Nene Hatun oldu, geçit vermedi ihanete, düşürmedi sancağı yere. AK Parti Gençlik Kolları olarak düzenlediğimiz bu programda 15 Temmuz gecesi Çanakkale ruhuyla verilen mücadelenin şehitleri anısına 81 ilden belirlenen 250 gence şehit aileleri tarafından altında yaşamak için ölmeye yemin ettiğimiz bayrağımız emanet edilecektir. 15 Temmuz gecesi düzenlenecek olan TBMM özel programında 81 ilden gençlerin getirdiği bayraklar Cumhurbaşkanımıza takdim edilecektir. Bizlerde bugün bu emanetleri teslim alan kardeşlerimizi uğurlamak için bir araya geldik. Burada yaptığımız dualarla şehitlerimizi yad ettik, bir kez daha şükranla ve minnetle andık” dedi.

Törene AK Parti İl Başkanı İzzet Toprak, Kadın Kolları Kilis İl Başkanı Gönül Öztin ile AK Partililer katıldı.

Mehmet Ali Dağ

