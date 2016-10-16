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Şehit annesi: 'Bugün neden dua istemedin oğlum ?'

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde DAEŞ terör örgütünün hücre evine yönelik yapılan operasyonda yakalanacağını anlayan teröristlerin evde bulunan bombayı patlatması sonucu şehit olan polis memuru Hüseyin Cengiz’in (50) acı haberi baba evine ulaştı.

Şehit annesi: Bugün neden dua istemedin oğlum ?

16 Ekim 2016 21:27
Şehit annesi: 'Bugün neden dua istemedin oğlum ?' - Tıkla İzle

Cengiz’in şahadet haberi Osmaniye’nin Toprakkale ilçesi Sazlık Mahallesinde ikamet eden baba Mehmet Cengiz (87) ve anne Nemciye Cengiz’e (84) Toprakkale ilçe Kaymakamı Mehmet Maraşlı ve Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Baz tarafından verildi. Acı haberi alan anne Cengiz, fenalık geçirirken eve gelen sağlık görevlileri müdahale edildi. Anne Cengiz, "Oğlum her gün operasyona giderken arar dua isterdin. Bugün neden arayıp dua istemedin oğlum. Neden bugün sesini duyurmadın bana oğlum" diyerek ağıt yakarken, Kore gazisi olan baba Mehmet Cengiz, metanetini korumaya çalışarak taziyeleri kabul etti.
Şehidin baba ocağına bulunduğu sokağa Türk bayrağı asıldı. Olayı duyan komşular ve yakınları şehidin evine geldi.

Öte yandan, Osmaniye’nin 7 Ocak Mahallesinde oturan şehidin eşi Filiz, çocukları Aytekin ve Merve Necmiye Cengiz'in acı haberi almaları üzerine Gaziantep'e gittikleri öğrenildi. 

Kasım Karadağ
OSMANİYE


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