Emekli polis olan eşini de kazada kaybeden acılı anne, polis üniformasıyla katıldığı törende, “Yavrum babana selam götür” diyerek gözyaşı döktü.

Aydın-İzmir otoyolunda 11 Ocak 2016 tarihinde gizli buzlanma yüzünden meydana gelen ve 9 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazasına müdahale eden Aydın Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru İbrahim Karaarslan (44), kontrolden çıkan otomobil ile bariyer arasında sıkışarak ağır yaralanmıştı. Aydın Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan Karaarslan, tüm müdahalelere rağmen dün öğle saatlerinde şehit oldu.

Yaşama 8 gün tutunabilen şehit polis memuru İbrahim Karaarslan’ın bugün öğle saatlerinde Aydın Devlet Hastanesi’nden alınan naaşı, helallik alınması için 7 Eylül Mahallesi’ndeki ikametine götürüldü. Şehit polis için daha sonra Aydın Emniyet Müdürlüğü A Hizmet Binasında tören düzenlendi. Törene Vali Ömer Faruk Koçak, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın Garnizon Komutanı Kurmay Albay Halil Şen, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Arslan, İl Emniyet Müdürü Dr. Rahmi Baştuğ, şehit polisin annesi hatun, eşi Nuray, kızları Zeynep ve Elif ile mesai arkadaşları katıldı.

Şehidin öz geçmişinin okunmasının ardından konuşan İl Emniyet Müdürü Baştuğ, “11 Ocak’ta meydana gelen trafik kazasına müdahale eden polis memurumuz İbrahim Karaarslan, yaşanan elim kazanın ardından kaldırıldığı hastanede dün şehit oldu. Şehitlik, yüce dinimizde peygamberlikten sonraki en yüksek manevi mertebedir. Şehitlik Hakka yürümenin en güzel ve manevi boyutu en yüksek boyutudur. Acımız çok büyük. Şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyorum. Başımız sağ olsun” dedi.

ŞEHİT ANNESİ HERKESİ AĞLATTI

Törene bir bayan polis memurunun üzerine giydirdiği üniformayla katılan Hatun Karaarslan, oğlunun tabutuna son kez sarılarak öptü. Emekli polis olan eşi Mehmet Karaarslan’ı da 2013 yılında trafik kazası sonucu kaybeden acılı annenin “Uğurlar olsun kuzum. Güle güle git. Yavrum babana da selam götür. Bu gece kavuşacaksın babana. Selem söyle, ‘Babam seni özledim de geldim’ de yavrum. Aslanım seni son bir kez öpeyim. Anan senin boyuna posuna kurban olsun” diyerek gözyaşlı dökmesi duygusal anarlın yaşanmasına neden oldu.

22 yıllık polis memuru şehidin cenazesi törenin ardından Yavuz Sultan Selim Camisi’ne getirildi. Karaarslan’ın naaşı Cuma namazına müteakip İl Müftüsü Ömer Kocaoğul tarafından kıldırılan cenaze namazından sonra Kemer Mezarlığı Şehitliği’nde son yolculuğuna uğurlandı.

Mehmet Barlas - Onur Durmuş