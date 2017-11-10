Şehit annesi herkesi duygulandırdı

Bir dizi ziyaretler kapsamında Hatay’ın Kırıkhan ilçesine gelen Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Hüseyin Yayman, Hakkari’nin Şemdinli ilçesi Ortaklar bölgesinde geçen 2 Kasım'da PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen piyade sözleşmeli er Ömer Küçük'ün baba evine taziye ziyaretinde bulundu.

Şehit annesinin ziyaret sırasında Yayman’a söylediği sözler ise duygu dolu anlara neden oldu. Anne Hatice Küçük, “Ben ağlamıyorum sizlerde ağlamayın. Ben bu vatana bir Ömer verdim ama yılmıyorum. Bu sakat halimle bu şerefsiz PKK’ya meydan okuyorum, benim gibi Türk kadınları oldukça bin Ömerler doğacaktır. Kimse benim evimde ağlayıp da yas tutmasın, bu vatana oğlum feda olsun” diye konuştu.

Daha sonra şehit için Kuran-ı Kerim okundu.

İsmet Biçen



