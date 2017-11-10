Diğer
Kategoriler

Şehit annesi herkesi duygulandırdı

Hakkari’de şehit düşen piyade sözleşmeli er Ömer Küçük’ün annesi Hatice Küçük, Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Hüseyin Yayman’a, “Kimse benim evimde ağlayıp da yas tutmasın, bu vatana oğlum feda olsun” dedi.

Şehit annesi herkesi duygulandırdı

10 Kasım 2017 14:52
Şehit annesi herkesi duygulandırdı - Tıkla İzle

Bir dizi ziyaretler kapsamında Hatay’ın Kırıkhan ilçesine gelen Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Hüseyin Yayman, Hakkari’nin Şemdinli ilçesi Ortaklar bölgesinde geçen 2 Kasım'da PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen piyade sözleşmeli er Ömer Küçük'ün baba evine taziye ziyaretinde bulundu.
Şehit annesinin ziyaret sırasında Yayman’a söylediği sözler ise duygu dolu anlara neden oldu. Anne Hatice Küçük, “Ben ağlamıyorum sizlerde ağlamayın. Ben bu vatana bir Ömer verdim ama yılmıyorum. Bu sakat halimle bu şerefsiz PKK’ya meydan okuyorum, benim gibi Türk kadınları oldukça bin Ömerler doğacaktır. Kimse benim evimde ağlayıp da yas tutmasın, bu vatana oğlum feda olsun” diye konuştu.
Daha sonra şehit için Kuran-ı Kerim okundu.

İsmet Biçen

 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 13°C

  • İzmir

    İzmir 21°C

  • Bursa

    Bursa 19°C

  • Trabzon

    Trabzon 16°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç