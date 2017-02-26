Diğer
Kategoriler

Şehit annesi, şehit kızına ’babaanne’ oldu

El Bab’da şehit olan Uzman Çavuş Mahmut Uslu’nun annesi Mürşide Uslu, 2012 yılında şehit olan İdris Karakaşoğlu’nun kızı Elanur’a manevi babaanne oldu. İkilinin buluşması duygusal anlar yaşanmasına neden oldu.

Şehit annesi, şehit kızına babaanne oldu

26 Şubat 2017 10:16
Şehit kızına, ’babaanne’ oldu - Tıkla İzle

Kartallı 4 şehit asker için Atalar Mahallesi Muhtarlığında mevlid-i şerif okutuldu. Şehit Mahmut Uslu, şehit İdris Karakaşoğlu, şehit Mustafa Göksal Ağaçyetiştiren, şehit Muhammed Orhan Albayrak için düzenlenen programa Kartal Kaymakamı Cemil Aksak, Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Yüksel, şehit aileleri ve Kartallı vatandaşlar katıldı. Mevlid-i şerifte şehitler için dua edildi.

Düzenlenen programda şehit Uzman Çavuş Mahmut Uslu’nun annesi Mürşide Uslu ile şehit İdris Karakaşoğlu’nun 5 yaşındaki kızı Elanur bir araya geldi. 1 buçuk ay önce El Bab’ta şehit olan Mahmut Uslu’nun annesi Mürşide Uslu, 2012 yılında Bingöl- Muş Karayolu’nda şehit olan İdris Karakaşoğlu’nun 5 yaşındaki kızı Elanur’a manevi babaanne oldu. Henüz 3 aylıkken babası şehit olan Elanur Karakaşoğlu’yu bağrına basan Mürşide Uslu gözyaşlarına boğuldu.

Kartal Atalar Mahallesi Muhtarı Erhan Gümüş, “Yakın zaman içerisinde El Bab’ta şehit olan Uzman Çavuşumuz Mahmut Uslu kardeşimizin annesiyle beraber otururken, annemiz torun sevgisiyle konuşunca benim içime bir ateş düşmüştü. Ben de Mürşide annemize torun sevgisini nasıl tanıştırabilirim diye düşünürken aklıma diğer şehidimizin 5 yaşındaki çocuğuyla Mürşide annemizi buluşturmak geldi. Ve bugün Mürşide annemle Elanur’u buluşturduk. Artık Mürşide Uslu’nun bir torunu oldu. Mürşide annemizden de izin istedik. O da memnuniyetle karşıladı. Artık bundan sonra Mürşide Uslu’ya Elanur ’babaanne’ diyecek. Mürşide Uslu da Elanur’u torunu gibi kucaklayacak” dedi.

Oğlundan tek arzusunun bir torun sahibi olmak istediğini söyleyen şehit Mahmut Uslu’nun annesi Mürşide Uslu, “Benim çocuğum çok erken gitti. ’Annem hakkını helal et ben sana torun veremedim’ dedi. Ne diyebilirim yangınlardayım. Ateşin içindeyim” diye konuştu.

Mustafa Biçer 

Etiketler: El Bab, mahmut uslu, şehit


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 12°C

  • Ankara

    Ankara 12°C

  • İzmir

    İzmir 19°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!