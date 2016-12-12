Hunat Camii’nde kılınan cenaze namazına Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ile Kayseri AK Parti milletvekili Taner Yıldız'ın yanı sıra binlerce vatandaş akın etti. Şehit Polis Memuru Yasin İke’nin naaşının cami bahçesine getirilmesinin ardından, aile bireyleri tek tek şehidin naaşının başında dua etti. Şehit annesi Yeter İke’nin, “Burnunu mu parçaladılar oğlum, senin yerine beni alaydılar. Gadalarını alırım oğlum.” sözleri duygulu anlar yaşattı.

Şehit babası Üzeyir İke, oğlunun naaşının başına ağlayarak geldi. Üzeyir İke, “Gül oğlum, yuvanı bırakıp nerelere gittin?” dedi.

Şehidin kızkardeşi de Yasin İke’nin fotoğrafını gösterip, “Kardeşim böyle bir düğün istemişti. İstediği oldu. Yasinler ölmez.” dedi.

Şehit Polis Memuru Osman Börklüoğlu’nun babasını polis memurları sakinleştirdi.

Cenaze namazının kılındığı esnada, Ülkücü olduğu iddia edilen kalabalık bir grup, tekbir getirerek, “Dişe diş kana kan intikam” ve “Şehitler ölmez, vatan bölünmez” sloganları attı.

Şehit Polis Memurları Yasin İke ile Osman Börklüoğlu’nun naaşları, kılınan namazın ardından, Polis Mezarlığında defnedilmek üzere son yolculuğuna uğurlandı.

Ali Göç - Selma Kara

KAYSERİ