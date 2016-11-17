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Şehit annesinden PKK’ya tokat gibi cevap

Şehit aileleri, "Adana’dan Kahramanmaraş’a Şehitler Köprüsü" projesi kapsamında Kahramanmaraş’ta bir araya geldi. Ziyaretler sırasında konuşan Şehit Volkan Çay’ın annesi Sibel Çay, “Arkada bir oğlum daha var engelli, istiyorlarsa onu da gönderirim. Kocam hazır. Ben de hazırım bu vatan bu millet için. Biz pabuç bırakmayız” dedi.


17 Kasım 2016 15:42

Adana Valisi Mahmut Demirtaş’ın eşi Beyhan Demirtaş ile Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan’ın eşi Ruhan Özkan tarafından "Adana’dan Kahramanmaraş’a Şehitler Köprüsü" projesi kapsamında şehit aileleri bir araya geldi. Şehit aileleri ilk olarak Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan’ı makamında ziyaret etti. Şehit aileleri daha sonra Kahramanmaraş’ta bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Ziyaretler sırasında polis memuru oğlunu 29 Martta Şırnak’ta şehit veren Sibel Çay, eşinin askerlik için müracaat ettiğini hatırlatarak, “Şehit Volkan Çay’ın annesiyim. Oğlum Şırnak’ta şehit oldu. Gururluyum, çok gururluyum. Arkada bir oğlum daha var engelli, istiyorlarsa onu da gönderirim. Kocam hazır. Bende hazırım bu vatan bu millet için. Biz pabuç bırakmayız. Ben bayrağımı yerde bırakmam. Havada gezdiririm. Çocuğumda gurumuz oldu. Biz zaten onu öyle yetiştirdik. O da bu gururu bize verdi” dedi. Proje hakkında bilgi veren Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan’ın eşi Ruhan Özkan, “Bizler mesleğimiz gereği şehit ailelerimizle beraberiz. Bunların üzüntülerini paylaşmak için buradayız. Amacımızda komşu illerimiz arasında şehit yakınlarımızı bir araya getirmek, onların kaynaşmasını sağlamak. Bu amaçla Adana’mızın şehitlerinin emanetlerini, Kahramanmaraş şehitlerimizin emanetlerini bir araya getirdik. Bunun onurunu ve gururunu yaşıyoruz” dedi.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş’ın eşi Beyhan Demirtaş ise “Bizler her zaman şehit ailelerimiz ile bir araya geldiğimizde onları yine kendileri gibi şehit yakınlarıyla birlikte olmak istediklerini fark ettik. O şekilde bir yola çıktık. Zaten illerimizde beraberdik ama onları kendi çevrelerinden biraz daha farklı ortama getirmek istedik ve bu fikir ortaya çıktı” diye konuştu.
Şehit ailelerinin Kahramanmaraş’ta ziyaretleri sürüyor.

Muhammet Özer

Etiketler: Adana Valisi Mahmut Demirtaş, şehit aileleri


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