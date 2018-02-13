Şehit annesine hakaret eden şoför adliyeye sevk edildi

Bingöl-Elazığ Karayolu’nda 24 Mayıs 1993 tarihinde PKK’lı teröristler tarafından şehit edilen silahsız 33 askerden biri olan Mehmet Tura’nın annesi Zübeyde Tura'ya, ücretsiz ulaşım kartı olmasına rağmen söylediği hakaret içeren sözler ve davranışları nedeniyle gözaltına alınan halk otobüsü şoförü Eren G.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında, 'Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve devletin yayın organlarını alenen aşağılama' suçunu düzenleyen Türk Ceza Kanununun 301’inci maddesi ile ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlarından soruşturma başlatılan Eren G., adliyeye sevk edildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca Adana Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı’na yazı yazılarak, olayın gerçekleştiği 01 J 0365 plakalı özel halk otobüsünün ‘çalışma izin belgesi’ ile şoför Eren G.'nin ‘şoför uygunluk belgesi’nin iptal edilmesi de istendi.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya