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Şehit annesinin gözyaşları!

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde oğlu Uzman Çavuş Harun Arslanbay'ın şehit düştüğü yerdeki anıtı ziyaret eden şehidin annesi gözyaşlarını tutamadı.

Şehit annesinin gözyaşları!

13 Temmuz 2017 20:58
Şehit annesinin gözyaşları! - Tıkla İzle

7 Aralık 2009 tarihinde Reşadiye-Sazak köy grup yolu Kuruçeşme mevkiinde bölücü terör örgütü mensuplarınca askeri araca ateş açılması sonucunda araçta bulunan 7 asker şehit olmuştu. Şehit edilen askerlerden Uzman Çavuş Harun Arslanbay'ın ailesi, 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü programları kapsamında askerlerin şehit düştüğü yere yapılan 'Şehitlik Anıtı'nı ziyaret etmek üzere Adana'nın Yumurtalı ilçesinden Reşadiye ilçesine geldi. Şehit annesi Döndü, şehit babası Hamdi ve ağabeyi Ramiz Arslanbay'ı Reşadiye Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Ali Yıldız ve İlçe Jandarma Komutan Vekili İbrahim Sönmez karşıladı. İlçe Jandarma Karakolu ve Reşadiye Kaymakamlığını ziyaret eden aile, daha sonra oğullarının şehit düştüğü yeri ziyaret etti. Burada şehitler için yapılan anıtı ziyaret eden anne Döndü Arslanbay gözyaşlarını tutamadı. Şehit annesi, oğlunun anıttaki fotoğrafını öperek hasret giderdi. 

Hasan Ay
 


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