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Şehit annesinin isteği yerine getirildi

Eskişehirli şehit annesi Türkan Gül'ün, oğlunun isminin yeni yapılan spor salonuna verilmesini isteği yerine getirildi.

Şehit annesinin isteği yerine getirildi

26 Şubat 2018 10:33

Eskişehir’de yaşayan 25 yaşındaki Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Anıl Gül, Nusaybin’deki operasyonda PKK’lı teröristlerin ateş açması sonucu ağır yaralanmış, tedavi altına alındığı hastanede kurtarılamayarak şehit olmuştu. Eskişehirli Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Anıl Gül’ün annesi ise oğlunun isminin yeni yapılan spor salonuna verilmesini istemişti. Yenikent'te bulunan ve yeni yapılan salonun ismi artık 'Şehit Anıl Gül Spor Salonu' olarak belirlendi. Şehit babası Yücel Gül ve anne Türkan Gül, salonun önünde bir fotoğraf çekilirken, emeği geçen herkese teşekkür ettiler.
 

 

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