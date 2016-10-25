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Şehit asker memleketine uğurlandı

Bingöl’de terör örgütü PKK mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Emrah Çeçen’in cenazesi, düzenlenen törenin ardından memleketi Tokat'a gönderildi. Aynı saldırıda yaralanan Uzman Çavuş Mustafa Gülnar, tekerlek sandalye ile geldiği törende silah arkadaşını gözyaşlarıyla uğurladı.

Şehit asker memleketine uğurlandı

25 Ekim 2016 19:08

Bingöl’ün Genç ilçesine bağlı Yeniyazı köyü kırsalında güvenlik güçleri ile terör örgütü PKK mensupları arasında çıkan çatışmada şehit düşen Uzman Çavuş Emrah Çeçen için Bingöl Havaalanı’nda tören düzenlendi.

Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’nden alınarak, ambulansla tören alanına getirilen şehit Uzman Çavuş Çeçen’in Türk bayrağına sarılı tabutu katafalka konuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve öz geçmişleri okunarak, dua edildi.

Bingöl Valisi Yavuz Selim Köşger, burada yaptığı konuşmada, gencecik bedenlerin ülke için, bayrak için mukaddes için toprağa düştüğünü söyledi.
Vali Köşger, “Sözün bittiği noktadayız, acılarımız tarifsiz. Acılarımızı anlatmaya kelimeler kifayetsiz. Gencecik bedenler bu ülke için, bu vatan için bu bayrak için bu mukaddes için toprağa düşüyorlar. Bu ülke için çok bedel ödedik, ödemeye devam ediyoruz. Bu bayrağın bu semalarda dalgalanması için, ezanların susmaması için her türlü bedeli ödemeye hazır bu millet. Bunu her hadisede, her kritik noktada gösterdi şimdiye kadar. En son 15 Temmuz’da gösterdi. 15 Temmuz öncesinde ülkemizde çoktandır denedikleri ama bir türlü başaramadıkları eski silahlarını tekrar ele aldı büyük güçler. Eski oyunlarını tekrar sahnelemeye çalışıyorlar. Allah’ın izniyle bu oyunları bozacağız. Bu millet bu oyunları bozacaktır. Bu insanlar, bu millet bütün bu oyunların üstesinden gelebilecek kudrete, şahsiyette bir millettir. Allah’ın izniyle bütün bu oyunları bozacağız. Şehidimize Allah’tan rahmet diliyorum, silah arkadaşlarına, ailesine, milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum” dedi.
İl Müftüsü Mecit Can’ın okuduğu duanın ardından, şehit Emrah Çeçen’in cenazesi uçakla memleketi Tokat’a gönderildi.

Törene, 49. Komando Tugay Komutanı Piyade Albay Ersin Altay, Bingöl Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Bayer, Belediye Başkanvekili Halim Sugü, şehidin silah arkadaşı Uzman Çavuş Mustafa Gülnar, Şehit Aileleri Derneği Başkanı Naim Tan, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.  

Yılmaz Atar
 

Etiketler: asker, şehit


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