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Şehit asker son yolculuğuna gözyaşları içinde uğurlandı

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde, PKK’lı teröristlerin askeri üs bölgesine düzenlediği havan saldırısında şehit olan Sakaryalı Gökhan Ayder, Sakarya Kaynarca’da son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit asker son yolculuğuna gözyaşları içinde uğurlandı

02 Ekim 2016 14:30

Hakkari’nin Çukurca ilçesine bağlı Dağbaşı bölgesinde bulunan askeri üs bölgesine saat 17.30 sıralarında PKK'lı teröristler tarafından havanlı saldırı düzenlenmişti. Sakaryalı Piyade Er Gökhan Ayder, havan mermisinin isabet etmesi nedeniyle şehit olurken, 5 asker de yaralanmıştı.

Şehit Ayder’in Kaynarca ilçesine bağlı Cebek Mahallesinde oturan ailesine acı haber askeri yetkililer tarafından verildi. Acı haberi alan baba Nazmi Ayder’in evinde feryatlar yükseldi. Şehit Piyade Er Gökhan Ayder'in cenazesi sabah saatlerinde Kaynarca'nın Cebek Mahallesinde bulunan baba evine getirildi.

Şehit evinin önünde kurulan taziye çadırında şehit babası Nazmi Ayder taziyeleri kabul etti. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan, AK Parti Sakarya Milletvekilleri Recep Uncuoğlu, Şaban Dişli, İl Jandarma Komutanı Albay Emin Dursun, İl Emniyet Müdürü Osman Babadağı ve çok sayıda seveni katıldı.

Gözyaşlarının sel olduğu cenazede şehidin kardeşi ağabeyinin tabutuna sarılarak ağladı. Piyade Er Gökhan Ayder'in cenazesi köy mezarlığına defnedildi. 

Burak Can Tokyürek - Remzi Şimşek


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