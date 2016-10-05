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Şehit askerden geriye acı dolu hatıralar kaldı

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde PKK’lı teröristlerin karakola uzun namlulu silahlarla düzenlediği saldırıda şehit olan uzman çavuştan geriye gözü yaşlı bir eş, 3 aylık bir bebek ve acı dolu hatıralar kaldı.

Şehit askerden geriye acı dolu hatıralar kaldı
Şehit askerden geriye acı dolu hatıralar kaldı - Foto Galeri

05 Ekim 2016 08:03

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesindeki Karakuzu Jandarma Karakolu yol kontrol noktasına PKK’lı teröristlerin uzun namlulu silahlarla düzenlediği saldırıda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Erdi Demirer’den (26) geriye gözü yaşlı bir eş, 3 aylık bir bebek ve acı dolu hatıralar kaldı.

Mutlulukları resimlerde kaldı
Uzman Çavuş olan Erdi Demirer ile Ordu’da evlenen Burcu Yüce Demirer’in eşiyle birlikte düğünlerinde çektirdiği fotoğraflardaki mutluluğu hain bir saldırıyla acıya dönüştü. Hemen hemen hayatlarının her karesini fotoğraflandırıp sosyal medyada paylaşan çiftin daha önce bir bebeklerini kaybettikleri fakat buna rağmen hayattan kopmayarak mutlu bir hayat sürdükleri öğrenildi. Bu mutlu evlilikten 3 ay önce de bir erkek çocuğu dünyaya geldi. İsmini Çağan Cemal koydukları minik bebek, PKK’lı teröristlerin hain saldırısı sonucu babasının şehit edilmesiyle yetim kaldı.

Paylaşımları yürek burktu
Şehidin sosyal medya hesabındaki paylaşımları da yürek burktu. 19 şubatta Hatay’da şehit olan uzman çavuş arkadaşı Musa Yılmaz için sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Erdi Demirer “Şahadet yolunda yol aldı devrem. Daha yeni nişanlıydı. Sevilen bir kardeşimizdi. Terör onu bizden haince kopardı. Rahat uyu kardeşim, biz bir ölür bin doğarız. Mekanın cennet olsun” yazdı.

Eşinin hamile olduğunu duyunca sosyal medya hesabından daha önce hayatını kaybeden bebeğinin aklına geldiğini yazan Demirer, “İnsan geçmişte kaybetmiş olduğu bebeğinin acısını tekrardan eşinden sen nasipse baba olacaksın dediğini duymak nasıl bir duygudur sizce? Allah düşmanıma bile bu duyguyu nasip etmesin” diye yazarak acısını paylaştı.

Şehit olacağı içine doğmuştu
Erdi Demirer son paylaşımlarından birinde ise adeta şehit olacağını önceden biliyordu. Şehit Uzman Çavuş Erdi Demirer paylaşımlarından birinde “Kaderimdeki her şeye razıyım, sonunda vatan borcu için ölüm bile olsa” diye yazarken bir paylaşımında ise,

Vurulursam kanım akmaz bilesin.

Düşersem canım yanmaz bilesin.

Bu toprağa doyum olmaz bilesin.

Dört bir yanım bayraktır, bayrak bilesin” dörtlüğünü paylaştı.

Arkadaşlarıyla birlikte Komando Marşını okudu
Erdi Demirer, vatani görevini yerine getirmek için yola çıkmadan önce otogarda arkadaşlarıyla birlikte çekilen bir videoda ise Komando Marşı okuduğu görülüyor. 

Etiketler: acı dolu hatıralar, Jandarma Uzman Çavuş Erdi Demirer, şanlıurfa, şehit asker, Viranşehir


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