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Şehit askerin cenazesi Nevşehir Havaalanı’na getirildi

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Er Tayfun Kavun’un cenazesi, Nevşehir Havaalanı’nda ailesi tarafından karşılandı.

Şehit askerin cenazesi Nevşehir Havaalanına getirildi

03 Kasım 2017 00:09

Nevşehir Havaalanına getirilen Şehit Piyade Er Tayfun Kavun’un cenazesi, şehidin babası Recep Kavun, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Nevşehir Askerlik Şubesi Başkanı Personel Yarbay Haluk İncegül, Askerlik Şubesi Başkanı Harun Ağaç, Aile ve Sosyal Politikalar Görevlisi Yunus Erdoğdu, Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Atakan Alan, Şehit Aileleri Sosyal ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan ile yakınları tarafından karşılandı.

Şehidin cenazesi, yarın öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Ahmet Tozluklu şehitliğine defnedilecek.

Cacabey Meydanı’nda düzenlenecek törene Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin de katılması bekleniyor. 

Enderhan Öz
 

 

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