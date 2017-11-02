Şehit askerin naaşı memleketi Samsun’a getirildi

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde yağış ve sisli havadan yararlanarak Türkiye'ye sızmak isteyen teröristlerle çıkan çatışmada 6'sı asker, 2'si güvenlik korucusu 8 güvenlik görevlisi şehit oldu. Çatışmada 5 PKK'lı terörist ise etkisiz hale getirildi. Şehit olan 8 güvenlik görevlisinin cenazeleri askeri helikopterle memleketlerine uğurlanırken, çatışmada şehit düşen Sözleşmeli Er Erhan Karaca’nın naaşı, memleketi Samsun’a uğurlandı. Şehit Erhan Karaca için Merzifon Havaalanında karşılama töreni düzenlendi.

Askeri helikopterle Merzifon’a getirilen ve gözyaşlarıyla karşılanan Şehit Sözleşmeli Er Erhan Karaca'nın cenazesi daha sonra karayoluyla Samsun’a getirildi. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan Karaca için yarın sabah baba evinde helallik alınacak.

Şahin Binici

