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Şehit askerler için Bitlis’te tören yapıldı

Bitlis’te terör örgütüne yönelik operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Veysel Şirin ile Jandarma Uzman Çavuş Samet Kaya için tören düzenlendi.

Şehit askerler için Bitliste tören yapıldı

14 Ocak 2017 14:17

Şehitlerin Türk bayrağına sarılı naaşları, İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen tören alanına getirilerek, burada öz geçmişleri okundu. Törende saygı duruşunda bulunulmasının ardından, Kur-an-ı Kerim okunarak dualar edildi. Tabuta sarılarak ağlayan şehitlerin yakınlarını ise törene katılan askerler teskin etti. İl Müftü Vekili Ramazan Çiftçi’nin dua yapmasının ardından şehit Veysel Şirin Hatay’ın Hassa ilçesine, şehit Samet Kaya ise Adana’nın Yumurtalık ilçesine götürülmek üzere, Muş Havaalanına gönderildi. Törene, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Yılmaz Uyar, Vali Vekili Kamil Güzel, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Gezer, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti il başkanları, vatandaşlar ve askeri erkan katıldı.

Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığı unsurlarınca 12 Ocak’ta Sehi Ormanları bölgesindeki Aşağıbalcılar köyü kırsalında başlatılan "Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Bahattin Dolma Operasyonu"nda soğuk hava şartları nedeniyle rahatsızlanarak kaldırıldığı Bitlis Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen Jandarma Uzman Çavuş Samet Kaya şehit olmuştu. Ardından devam eden operasyonda terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmada da Jandarma Uzman Çavuş Veysel Şirin şehit olmuştu.

(Vahit Olcay/İHA)

Etiketler: Bitlis, şehit asker


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