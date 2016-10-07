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Şehit Astsubay Çiçek için mevlid-i şerif okutuldu

Geçtiğimiz ay Şırnak-Van karayolunda terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmada şehit olan Afyonkarahisar’lı Jandarma Astsubay Çavuş Yunus Çiçek için mevlid-i şerifi okutuldu.

Şehit Astsubay Çiçek için mevlid-i şerif okutuldu

07 Ekim 2016 17:52

Şehidin baba ocağına yakın olan Özlem Özyurt Ortaokulu bahçesinde düzenlenen programda şehit Çiçek bir kez daha rahmetle anıldı. Afyonkarahisar Belediyesi ile Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanlığı koordinesinde düzenlenen programa, 24 Ağustos 2016 tarihinde Bingöl’de şehit olan Şehit P. Uzm. Çvş. Kerim Üye’nin ailesi ile birlikte şehit Ömer Sayar, Mehmet Dama, Tayfur Çankaya, Sami Çiftçi, Yasin Mergen, Mehmet Sağlam’ın aileleri de katıldı. Evlatlarını yeni şehit vermelerine rağmen şehit ailelerinin birbirlerine olan desteği ve başsağlığı dilekleri duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Yaklaşık bin 500 kişinini katıldığı programa, Afyonkarahisar İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Şahin Kılıçaslan, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban ve eşi Emine Çoban ve Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Erhan Günay katıldı.


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