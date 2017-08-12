Şehit Astsubay Gedik’e doğum gününde son veda

Törene Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Halil Şen, CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, ailesi ve silah arkadaşları katıldı.

Törende bugün 41 yaşını doldurarak 42 yaşına girecek olan şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in kısa özgeçmişi okunurken, ardından şehit ve tüm şehitler için dua edildi. Eşi Cemile Gedik ve çocukları şehidin tabutuna sarılarak gözyaşı dökerken, şehit astsubayın cenazesi doğum gününde düzenlenen törenin ardından askeri uçakla memleketi Hatay’ın İskenderun ilçesine gönderildi.

Bekir Koca - Ozan Köse



