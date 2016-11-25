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Şehit Astsubay Topuz'un naaşı Ahlat'a getirildi

Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Halit Topuz'un naaşı memleketi Bitlis'in Ahlat ilçesine getirildi.

Şehit Astsubay Topuzun naaşı Ahlata getirildi

25 Kasım 2016 20:54
Şehit Astsubay Topuz'un naaşı Ahlat'a getirildi - Tıkla İzle

Fırat Kalkanı Harekatı'nda yaralanarak helikopterle getirildiği Gaziantep'te şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Halit Topuz’un (25) cenazesi Gaziantep'te düzenlenen törenin ardından memleketi Bitlis'in Ahlat ilçesindeki baba evine getirildi. Yakınları ve Ahlatlı vatandaşların tekbirleri eşliğinde bir süre burada bekletilen şehit naaşı buradan dualarla Ahlat Devlet Hastanesine götürüldü.
Fırat Kalkanı Operasyonunda şehit olan Topuz' un cenazesi, yarın öğle namazına müteakip Ahlat ilçesine bulunan Ulu Cami'de gerçekleştirilecek törenin ardından Ahlat Şehitliğinde toprağa verilecek. 

Geylani Adıyaman - Serdar Adıyaman

Etiketler: ahlat, Bitlis, Fırat Kalkanı Harekatı, şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Halit Topuz


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