Fırat Kalkanı Harekatı'nda yaralanarak helikopterle getirildiği Gaziantep'te şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Halit Topuz’un (25) cenazesi Gaziantep'te düzenlenen törenin ardından memleketi Bitlis'in Ahlat ilçesindeki baba evine getirildi. Yakınları ve Ahlatlı vatandaşların tekbirleri eşliğinde bir süre burada bekletilen şehit naaşı buradan dualarla Ahlat Devlet Hastanesine götürüldü.

Fırat Kalkanı Operasyonunda şehit olan Topuz' un cenazesi, yarın öğle namazına müteakip Ahlat ilçesine bulunan Ulu Cami'de gerçekleştirilecek törenin ardından Ahlat Şehitliğinde toprağa verilecek.

Geylani Adıyaman - Serdar Adıyaman