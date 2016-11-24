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Şehit astsubayın cenazesi baba ocağında gözyaşları ile karşılandı

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında gerçekleştirilen El Bab operasyonunda şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Erdal Bolat'ın cenazesi Samsun’daki baba ocağında gözyaşlarıyla karşılandı.

Şehit astsubayın cenazesi baba ocağında gözyaşları ile karşılandı

24 Kasım 2016 22:35
Şehit astsubayın cenazesi baba ocağında gözyaşları ile karşılandı - Tıkla İzle

Türk Hava Yolları'na ait uçakla Samsun-Çarşamba Havalimanı'na getirilen Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Erdal Bolat’ın cenazesi, buradan da Alaçamın Kadıköy Mahallesi’ndeki baba evine getirildi. Baba evinin önünde cenaze aracından alınan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Erdal Bolat'ın naaşı evin bahçesine konuldu. Şehidin yakınları gözyaşına boğuldu. Şehidin dedesi Nail Bolat, halası Ayten Bolat ve babaannesi Hüsne Bolat tabutun başında gözyaşı döktü. Sinir krizleri geçiren anne Döne Bolat ise tabutun başına güçlükle gelerek oğluna ağıtlar yaktı. Şehidin evine yüzlerce vatandaş akın etti.

Şehidin cenazesi yarın Alaçam Şadibey Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınacak olan cenaze namazının ardından Alaçam ilçesi Kadıköy Mahallesi'ndeki aile mezarlığına defnedilecek. 

Ahmet Şükrü Uluçay 

Etiketler: baba ocağında gözyaşı, Fırat Kalkanı Harekatı, Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Erdal Bolat, Şehit astsubayın cenazesi


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