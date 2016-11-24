Türk Hava Yolları'na ait uçakla Samsun-Çarşamba Havalimanı'na getirilen Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Erdal Bolat’ın cenazesi, buradan da Alaçamın Kadıköy Mahallesi’ndeki baba evine getirildi. Baba evinin önünde cenaze aracından alınan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Erdal Bolat'ın naaşı evin bahçesine konuldu. Şehidin yakınları gözyaşına boğuldu. Şehidin dedesi Nail Bolat, halası Ayten Bolat ve babaannesi Hüsne Bolat tabutun başında gözyaşı döktü. Sinir krizleri geçiren anne Döne Bolat ise tabutun başına güçlükle gelerek oğluna ağıtlar yaktı. Şehidin evine yüzlerce vatandaş akın etti.

Şehidin cenazesi yarın Alaçam Şadibey Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınacak olan cenaze namazının ardından Alaçam ilçesi Kadıköy Mahallesi'ndeki aile mezarlığına defnedilecek.

Ahmet Şükrü Uluçay