Suriye’nin El-Bab bölgesinde, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yönelik yapılan saldırıda 1 asker şehit olmuş, 6 asker ise yaralanmıştı. Şehit askerin Afyonkarahisar’ın Çay ilçe nüfusuna kayıtlı Piyade Uzman Çavuş Ahmet Şahin olduğu ortaya çıktı. Şehit haberinin gelmesinin ardından, aralarında 112 Acil Servis ve psikologların da bulunduğu bir heyet tarafından şehidin Çay ilçesi Vakıf Mahallesi, İnönü Caddesindeki baba evine haber verildi. Şehit haberinin gelmesinin ardından şehidin babası İsmail ve annesi Emine Şahin başta olmak üzere yakınları yasa bürünürken, evden acı dolu feryatlar yükseldi. Acı haberin ardından olay yerinde bir ambulans hazır bekletilmeye başlanırken, şehidin baba evi de Türk bayrakları ile donatıldı.

Şehit Şahin’in yaklaşık 6 aylık evli olduğu ve eşi Şeyma Şahin’in de, şehidin sınır ötesi operasyonu katıldığı için kocasının ailesi ile birlikte Çay ilçesinde olduğu belirtildi. Şehit Şahin’in asıl görev yerinin ise Kayseri olduğu ve geçici görev ile Fırat Kalkanı Harekatına katıldığı bildirildi.

Diğer yandan, şehidin kardeşi Mahmut Şahin’in de Erzurum’da Jandarma Astsubay olarak görev yaptığı aktarıldı.