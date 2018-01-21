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Şehit ateşi Balıkesir'e düştü !

Bitlis'in Hizan ilçesi kırsalında gerçekleşen operasyonda askerlerin üzerine çığ düşmesi sonucu 5 asker şehit oldu. Şehit askerlerden Jandarma Asb. Üçvş. Ferruh Kulaoğlu'nun Balıkesir'deki baba ocağına ateş düştü.

Şehit ateşi Balıkesire düştü !

21 Ocak 2018 19:30

Batman Jandarma Komando Tabur Komutanlığı emrinde görevli 5 şehit askerden biri olan Jandarma Asb. Üçvş. Ferruh Kulaoğlu'nun acı haberi baba ocağına ulaştı. 1 çocuk babası olan Kulaoğlu’nun memleketi Balıkesir’in Altıeylül ilçesine bağlı Dinkçiler Mahallesi 2. Güllük Sokak no: 23’te oturan babası Necdet Kulaoğlu’na acı haber askeri yetkililer tarafından verildi. Metanetini koruyan baba Necdet Kulaoğlu'nun acısını Altıeylül Kaymakamı Dr. Oktay Kaya, Altıeylül Belediye Başkan Yardımcısı Fikrettin Kocaman da taziye ziyaretinde bulunarak paylaştı. Aile yakınlarının taziyeye geldiği eve Türk bayrağı asıldı.

Öte yandan Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada ise, "Batman Jandarma Komando Tabur Komutanlığında görev yapmakta olan Karesi ilçesi Vicdaniye Mahallesi doğumlu Jandarma Astsubay Üstçavuş Ferruh Kulaoğlu Bitlis ili Hizan İlçesinde devam eden operasyon esnasında çığ düşmesi sonucu şehit olmuştur. Şehidimizin İlimize nakil ve defin işlemleri ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. Bu vesileyle başta şehidimiz Jandarma Astsubay Üstçavuş Ferruh Kulaoğlu olmak üzere bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet, acılı ailelerine, Balıkesirli hemşehrilerimize ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz" denildi.

Taşkın Sarıca
 

 

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