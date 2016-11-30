Şırnak’ta Kopki Tepe ile D-400 karayolu arasında yapılan mayın arama faaliyetleri esnasında EYP’nin patlaması sonucu şehit olan Piyade Er İsa Nazlım'ın Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki baba ocağına ateş düştü. Ergül ve Sultan Nazlım çiftinin 4 çocuğundan en küçüğü olan şehit İsa Nazlım'ın evinin bulunduğu Alsancak Mahallesi, komşuları tarafından Türk bayrakları ile donatıldı.

Kırıkkale'nin Güzelyurt köyünden olan İsa Nazlım'ın köyün üçüncü şehidi olduğu öğrenildi. Şehidin köylüsü olan Kalender Göçer, “Ergül Nazlım’ın oğlu İsa Nazlım şehit oldu. Allah rahmet eylesin. Kimse bundan pay çıkarmaya çalışmasın, biz vatanımızın arkasındayız. Peygamber postunu bizde giyeriz. Ben 48 yaşındayım, hazırım. Türk milletini hiçbir güç yıldıramaz, hiçbir kuvvet yenemez. Başkomutanımızda buna hazır, bizde hazırız. Allah’ın izniyle tabi hükümetimizi zedelemeye, yaralamaya çalışacaklar. 10 tane de evladımız olsa şehit veririz. Benim de bir oğlum var, yetişkin, askere gidecek Mayıs’ta. Ben feda ederim vatanıma. Vatan sağ olsun. Bütün askerlerimizin Allah yardımcısı olsun, inşallah bundan sonra olmaz. Ne mutlu ki şehidimiz var. Peygamberimize komşu eylesin, milletimizin de başı sağ olsun” dedi.