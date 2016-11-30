Diğer
Kategoriler

Şehit ateşi Başkent’e düştü

Şırnak’ta mayın arama tarama faaliyeti esnasında teröristler tarafından el yapımı patlayıcının (EYP) patlatılması sonucu şehit olan Er İsa Nazlım’ın Ankara'daki baba ocağına ateş düştü.

Şehit ateşi Başkente düştü

30 Kasım 2016 16:29

Şırnak’ta Kopki Tepe ile D-400 karayolu arasında yapılan mayın arama faaliyetleri esnasında EYP’nin patlaması sonucu şehit olan Piyade Er İsa Nazlım'ın Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki baba ocağına ateş düştü. Ergül ve Sultan Nazlım çiftinin 4 çocuğundan en küçüğü olan şehit İsa Nazlım'ın evinin bulunduğu Alsancak Mahallesi, komşuları tarafından Türk bayrakları ile donatıldı.

Kırıkkale'nin Güzelyurt köyünden olan İsa Nazlım'ın köyün üçüncü şehidi olduğu öğrenildi. Şehidin köylüsü olan Kalender Göçer, “Ergül Nazlım’ın oğlu İsa Nazlım şehit oldu. Allah rahmet eylesin. Kimse bundan pay çıkarmaya çalışmasın, biz vatanımızın arkasındayız. Peygamber postunu bizde giyeriz. Ben 48 yaşındayım, hazırım. Türk milletini hiçbir güç yıldıramaz, hiçbir kuvvet yenemez. Başkomutanımızda buna hazır, bizde hazırız. Allah’ın izniyle tabi hükümetimizi zedelemeye, yaralamaya çalışacaklar. 10 tane de evladımız olsa şehit veririz. Benim de bir oğlum var, yetişkin, askere gidecek Mayıs’ta. Ben feda ederim vatanıma. Vatan sağ olsun. Bütün askerlerimizin Allah yardımcısı olsun, inşallah bundan sonra olmaz. Ne mutlu ki şehidimiz var. Peygamberimize komşu eylesin, milletimizin de başı sağ olsun” dedi. 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 7°C

  • Ankara

    Ankara 4°C

  • İzmir

    İzmir 9°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 9°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç