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Şehit ateşi Başkent'e düştü

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında yürütülen El Bab operasyonunda şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Hamza Şimşek ve Jandarma Astsubay Çavuş Hüsnü Bilgiç'in baba ocağına ateş düştü.

Şehit ateşi Başkente düştü

05 Ocak 2017 12:46

 

 Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında yürütülen El Bab operasyonunda şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Hamza Şimşek’in Ankara'daki baba ocağına ateş düştü.

Suriye’de devam eden El Bab operasyonunda DEAŞ terör örgütü mensuplarının hain saldırısı sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Hamza Şimşek’in Ankara’daki baba ocağına acı haber ulaştı. Kömürcü Mahallesi'nde ikamet eden şehidin babası Mustafa ve annesi Nazile Şimşek’e şehadet haberi askeri yetkililer tarafından verildi. Acı haberle evden ağıtlar yükselirken, mahalle Türk bayraklarıyla donatıldı. 

Şehit Şimşek’in naaşı, Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kömürcü Mahallesi Mezarlığı'na defnedilecek.  

Şehit ateşi Malatya'ya düştü

Fırat Kalkanı harekatında terör örgütü DEAŞ'ın saldırısında ağır yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Hüsnü Bilgiç'in acı haberi Malatya'nın Arapgir ilçesindeki babaocağına ulaştı. 
Arapgir ilçesi Çarşı Mahallesi'nde oturan baba ocağına giden askeri yetkililer acı haberi aileye iletirken şehidin yakınları gözyaşlarına boğuldu. Bekar olduğu öğrenilen Şehit Bilgiç'in yaklaşık 5 yıldır Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yaptığı öğrenildi.
Şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Hüsnü Bilgiç'in sosyal medya hesabında şehit düşen silah arkadaşlarıyla ilgili, "Bizde emanete ihanet yoktur. Ancak ve ancak ülkesi, milleti, devleti uğrunda verilecek can vardır" yorumunu paylaştığı görüldü.
 

Etiketler: ankara, şehit


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