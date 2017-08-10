Diğer
Kategoriler

Şehit ateşi Bursa'ya düştü |Bursa haberleri

Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında yürütülen terör operasyonunda güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Gencer'in Bursa'nın İnegöl ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.

Şehit ateşi Bursaya düştü |Bursa haberleri

10 Ağustos 2017 23:28

Edinilen bilgiye göre, Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Yeniyazı köyü kırsalında keşif ve gözetleme görevi yürüten güvenlik güçleri ile terör örgütü PKK mensupları arasında çatışma çıktı. Çatışmada yaralanan 2 askerden biri kaldırıldığı Bingöl Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Hain saldırıda şehit olan uzman çavuşun Bursa'nın İnegöl ilçesi nüfusuna kayıtlı Hüseyin Gencer (26) olduğu öğrenildi. Evli ve bir çocuk babası şehit askerin eşi ve 1 yaşındaki oğlu Ömer'in Eskişehir'de eşinin ailesinin yanında tatilde oldukları öğrenildi.

Şehidin İnegöl ilçesi İstiklal Mahallesi Harman Sokak'taki ailesi ise acı haberle yıkıldı. Şehit haberini baba İsmail Gencer'e İnegöl İlçe Askerlik Şubesi Başkan Vekili Başçavuş Bayram Çelikoğlu, Kaymakam Ali Akça ve İnegöl Belediye Başkanı Alinur Aktaş birlikte verdi. Şehit askerin o sırada düğünde olan annesi Şekernaz Gencer, acı haberi kendisini düğün salonundan almaya gelen yakınlarından öğrendi. Acılı anneye evin önünde hazır bekletilen sağlık ekipleri tarafından zaman zaman sakinleştirici iğne yapıldı. Şehit uzman çavuşun babaevine ve sokağa dev Türk bayrağı asıldı. 

Şehidin biri kız iki kardeşi olduğu öğrenildi. İnegöllü vatandaşlar şehit askerin evinin bulunduğu sokakta toplanıp terör örgütünü protesto etti. 

Salih Bakıcı
 

Etiketler: Bingöl, hüseyin gencer


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 33°C

  • Ankara

    Ankara 35°C

  • İzmir

    İzmir 36°C

  • Bursa

    Bursa 34°C

  • Trabzon

    Trabzon 30°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!