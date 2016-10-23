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Şehit ateşi, Diyarbakır’a düştü

Bingöl’ün Genç ilçesinde terör örgütü PKK mensupları tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Murat Yıldırım’ın acı haberi Diyarbakır’ın Ergani ilçesindeki baba evine ulaştı.

Şehit ateşi, Diyarbakıra düştü

23 Ekim 2016 17:20
Şehit ateşi, Diyarbakır’a düştü - Tıkla İzle

Terör örgütü PKK mensupları tarafından dün gece bomba yüklü araç, roketatar ve uzun namlulu silahlarla Genç ilçesinde düzenlenen eş zamanlı saldırılarda yaralanan ve tedavi gördüğü Bingöl Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen şehit olan polis memuru Murat Yıldırım’ın acı haberi Ergani ilçesindeki baba evine ulaştı. Şehidin Sanayi Mahallesi'ndeki baba evi ile evin bulunduğu sokak acı haberin öğrenilmesinin ardından Türk bayraklarıyla donatıldı. Yıldırım’ın haberini alan yakınları da baba evine akın ederken, evin önünde 112 Acil Servis ekipleri bekletildi.

Evli olan şehit Yıldırım'ın eşi Sevda Yıldırım’ın 3 aylık hamile olduğu öğrenildi.  

Burak Emek

Etiketler: diyarbakır, şehit ateşi


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