Şehit ateşi Erzincan'ın Çadırkaya köyüne düştü

Diyarbakır’ın Lice ile Kulp ilçesi arasında teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı, zırhlı askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirildi. Patlamada şehit olan Jandarma Binbaşı Ümit Çelik’in acı haberi, Erzincan’ın Mercan ilçesine bağlı Çadırkaya köyünde yaşayan ailesine verildi. Askeri yetkililer tarafından acı haberi alan aile Diyarbakır’a hareket etti. Şehadet haberinin alınması üzerine baba ocağına ve Çadırkaya köyüne Türk bayrakları asıldı.

Şehit haberiyle birlikte baba ocağına toplanan şehidin akrabaları dualar etti. Şehidin halası Nurhayat Arslan, teröre lanet okuyarak, "Vatan sağ olsun" dedi.

"Bütün çocuklarım ve torunlarım vatana kurban olsun" diyen Nurhayat Arslan, "En son 20 gün önce konuşmuştuk. Sürekli arar bizleri ihmal etmezdi binbaşım. Diyarbakır’dan gelip tatil için izne çıkacaktı. Haykıracağım ömrümün sonuna kadar vatana asker göndereceğim. O kahpeler yollara tuzak kurmayla Türk askerini korkutamaz. Bu vatan yıkılmaz. Bu vatanın sahibi çok Allah’a şükür" diye konuştu.

Öte yandan Şehit Jandarma Binbaşı Ümit Çelik’in 3 çocuk babası olduğu ve cenazesinin yarın İstanbul Silivri’de toprağa verileceği belirtilerek Çadırkaya Köyü Camii'nden taziye anonsu yapıldı.

Ahmet Akbuğa - Selçuk Kaya