Olay, önceki akşam Aydın-Denizli karayolu üzerinde meydana gelmiş, şüpheli bir araçla aralarında kovalamaca yaşanan polis ekiplerinin içinde bulunduğu araca yakıt tankeri çarpmıştı. Yaşanan kazada Başpolis Yener Arslan (47) ile Polis Memuru Hasan Özdemir kaldırıldıkları hastanede şehit olmuşlardı.

Gaziantepli polis memuru Yener Arslan’ın Şahinbey ilçesi Nuri Pazarbaşı Mahallesi 10 nolu sokaktaki baba ocağına Türk bayrakları asıldı. Hasan ve Gönül çiftinin 47 yaşındaki oğlu Şehit Yener Arslan’ın evli, 2 çocuk babası olduğu olduğu ve 16 yıldır görev yaptığı öğrenildi.

Öte yandan şehit polisin ailesinin naaşını teslim almak üzere Aydın’a gittiği ve şehidin Gaziantep’te defnedileceği öğrenildi.