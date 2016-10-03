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Şehit ateşi Giresun’a düştü

Kilis’e atılan roketlerden patlamamış olanların imhası sırasında yaralanan polis memuru şehit oldu.

Şehit ateşi Giresuna düştü

03 Ekim 2016 01:00

 Şehit olan polis memurunun Giresun Tirebolu nüfusuna kayıtlı Murat Mimiroğlu olduğu bildirildi. Şehit’in Giresun’da yaşayan anne Fatma ve baba Mustafa Mimiroğlu’na acı haber Giresun İl Emniyet Müdürü Uğur Öztürk ve beraberindekiler tarafından verildi. Şehit2in baba ocağının bulunduğu apartmana ve mahalleye Giresun Belediyesi ekipleri tarafından Türk Bayrakları asıldı.

Şehit’in babası Mustafa Mmiroğlu’nun da emekli polis memuru olduğu bildirilirken Şehit’in iki kız kardeşi olduğu ve ailenin tek erkek evladı olduğu öğrenildi.

Evli ve bir kız çocuğu olan Mimiroğlu için Kilis Emniyet Müdürlüğünde sabah tören düzenleneceği öğrenilirken törenin ardından Şehit’in naşı memleketi Giresun’un Tirebolu ilçesine getirilerek ikindi namazına müteakiben Tirebolu merkez camiinde kılınacak cenaze namazının ardından ilçeye bağlı Demirciler Mahallesinde aile mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi. 

Resul Yanbul
GİRESUN


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