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Şehit ateşi Giresun’a düştü...

Afrin’deki Zeytin Dalı Harekatı’nda terörist tarafından tanka düzenlenen saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Ufuk Aktağ'ın acı haberi Giresun’un Şebinkarahisar ilçesindeki ailesine ulaştı.

Şehit ateşi Giresuna düştü...

03 Şubat 2018 22:01

Afrin’deki Zeytin Dalı Harekatı’nda PKK/PYD’li teröristlerce bölgedeki görevli tanka düzenlenen saldırıda şehit olan 29 yaşındaki Uzman Çavuş Ufuk Aktağ'ın acı haberi Giresun’un Şebinkarahisar ilçesindeki Avutmuş Mahallesi’nde yaşayan ailesine verildi. Şehidin annesi Tülay Aktağ ve babası Mehmet Aktağ’a acı haberi veren Şebinkarahisar Kaymakamı Erdoğan Kanyılmaz ve komutanlan başsağlığı diledi.
Evli ve bir çocuk babası olan şehidin cenazesinin pazartesi günü toprağa verileceği öğrenildi.

"Allah yolumuzu açık etsin kardeşim"

Öte yandan, 20 Ocak'ta başlayan Zeytin Dalı Harekatı’nda görev alan şehit Ufuk Aktağ'ın kendisi gibi uzman çavuş olan kardeşi Engin Aktağ’ın, şehit kardeşinin fotoğrafıyla birlikte, "Allah yolumuzu açık etsin kardeşim, devrem dünya Türk'ün gücünü görecek zafer bizim" mesajını paylaştığı görüldü. 

 

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