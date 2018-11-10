İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şehit ateşi İstanbul'a düştü!

Şehit ateşi İstanbul'a düştü!
Şehit ateşi İstanbul'a düştü!

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde meydana gelen mühimmat deposu patlamasında şehit olan Er Melih Sancar’ın şehadet haberi İstanbul’daki baba ocağına ulaştı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Ortaklar Süngü Tepe Üs Bölgesi'nde dün mühimmat deposunda meydana gelen patlamada aralarında er Melih Sancar'n da bulunduğu 7 asker şehit oldu. Melih Sancar'ın şehadet haberi Avcılar Denizköşkler Mahallesi'nde yaşayan ailesine ulaştı. Acı haberin ardından şehidin baba ocağına bayraklar asıldı. Şehidin evinin önünden ambulans hazır bekletilirken, şehidin ailesi taziyeleri kabul etti.

Şehit Melih Sancar'ın cenazesinin Pazar günü Ataköy 5. Kısım Camii'nde ikindi namazını müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Edirnekapı Şehitliği'ne defnedileceği öğrenildi.

Medeni Topaloğlu
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.