Hakkari’nin Çukurca ilçesi Güven Dağı’nda bulunan 1. Komando Tugay Komutanlığı unsurlarına yönelik Kuzey Irak tarafından havanlı saldırı yapıldı. Saldırıda yaralanan Piyade Uzman Çavuş Selim Şener, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit oldu. Acı haber, şehidin Kayseri’deki ailesine yetkililer tarafından verildi. Acı haberi alan baba Hasan ve anne Havva Şener gözyaşlarını tutamazken, yakınları da eve akın etti.

Şehit Selim Şener’in evin en küçük oğlu olduğu ve Zincidere 1. Komando Tugayı’nda görevli iken geçici görevle Hakkari’ye gittiği öğrenildi. Şehidin cenazesinin yarın öğle namazına müteakip Kalem Kırdı Camii’nde kılınacak namazın ardından Kartal Şehitliği’ne defnedileceği bildirildi.