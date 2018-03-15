Şehit ateşi Kayseri’ye düştü...

TSK tarafından Afrin’e yönelik düzenlenen zeytin dalı harekatında şehit olan Piyade Teğmen Muhammet Kır’ın (25) acı haberi ailesine verildi. Talas ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi Turgut Özal Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda oturan şehidin ailesi, acı haberle yıkıldı. Acı haberi alan şehidin yakınları da, apartmana geldi.

Şehidin oturduğu apartman Türk bayrakları ile donatılırken, bir ambulansta apartmanın önünde hazır bekletiliyor.

Öte yandan, şehit Muhammet Kır’ın bekar olduğu ve görevli olduğu Zincidere Komando Tugayı’ndan zeytin dalı operasyonuna katılmak üzere Afrin’e gittiği öğrenildi.

Ali Göç