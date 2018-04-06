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Şehit ateşi Kırklareli’ne düştü | Uzman Çavuş Anıl Yalap

Hakkari Çukurca'da teröristlerin döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan 2 askerden Uzman Çavuş Anıl Yalap'ın memleketi Kırklareli'nin Kofçaz ilçesi Taştepe köyünde bulunan baba ocağına ateş düştü.

Şehit ateşi Kırklareline düştü | Uzman Çavuş Anıl Yalap

06 Nisan 2018 18:30

 Uzman Çavuş Anıl Yalap'ın 1 yıl önce gazi olduğu ve gönüllü olarak tekrar aynı bölgeye gittiği bildirildi.
Kırklareli Belediye Başkanı M. Siyam Kesimoğlu, sosyal paylaşım sitesinden, “Şehidimiz var! 26 Mayıs 2017’de Hakkari’de yaralanan Gazimiz Uzm. Çavuş Anıl Yalap, Kofçaz'ın Tastepe köyünde ikamet etmekteydi. Gönüllü olarak tekrar Hakkari Çukurca’ya giderek görev yapıyordu. Bugün mayın temizlemesi sırasında şehit düştü.” paylaşımıyla acı haberi duyurdu. 

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerin döşediği el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu, Astsubay Üstçavuş Tolga Pehlivan ile Uzman Çavuş Anıl Yalap şehit olurken, 1 uzman erbaşın da yaralandığı belirtildi. Şehit Uzman Çavuş Anıl Yalap'ın cenazesinin 7 Nisan 2018 tarihinde Kırklareli'nin Kofçaz İlçesi Taştepe köyünde defnedileceği öğrenildi. 

 

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