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Şehit ateşi Kocaeli’ye düştü

Diyarbakır’da PKK'lı teröristlerce tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Polat Ali Özbek’in Kocaeli’nin Gebze ilçesindeki babaevine ateş düştü.

Şehit ateşi Kocaeliye düştü

27 Ekim 2016 18:47
Şehit ateşi Kocaeli’ye düştü - Tıkla İzle

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde güvenlik güçlerinin yaptığı arazi arama tarama faaliyetleri sırasında teröristlerce el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu Afyon Şereflikoçhisar nüfusuna kayıtlı Piyade Uzman Çavuş Polat Ali Özbek şehit oldu. Şehit Piyade Uzman Çavuş Özbek’in Kocaeli’nin Gebze ilçesinde ikamet eden ailesine acı haber askeri yetkililer tarafından verildi. Oğullarının şehit olduğu haberini alan baba Hamza Özbek ve anne Sakine Özbek gözyaşlarına boğuldu. Zeynep Özbek ile evli olan ve yakın zamanda baba olacağı haberini alan Özbek’in şehit olduğunu duyan yakınları eve akın etti. Şehidin babaevine Türk bayrakları asılırken, Gebze Belediyesi de taziye çadırı kurdu. 

Kaan Kızıl

Etiketler: babaevine ateş düştü., diyarbakır, Gebze, Kocaeli, pkk, şehit olan Piyade Uzman Çavuş Polat Ali Özbek


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