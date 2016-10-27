Diyarbakır'ın Hani ilçesinde güvenlik güçlerinin yaptığı arazi arama tarama faaliyetleri sırasında teröristlerce el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu Afyon Şereflikoçhisar nüfusuna kayıtlı Piyade Uzman Çavuş Polat Ali Özbek şehit oldu. Şehit Piyade Uzman Çavuş Özbek’in Kocaeli’nin Gebze ilçesinde ikamet eden ailesine acı haber askeri yetkililer tarafından verildi. Oğullarının şehit olduğu haberini alan baba Hamza Özbek ve anne Sakine Özbek gözyaşlarına boğuldu. Zeynep Özbek ile evli olan ve yakın zamanda baba olacağı haberini alan Özbek’in şehit olduğunu duyan yakınları eve akın etti. Şehidin babaevine Türk bayrakları asılırken, Gebze Belediyesi de taziye çadırı kurdu.

Kaan Kızıl