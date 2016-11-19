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Şehit ateşi Kocaeli’ye düştü

Fırat Kalkanı Harekatı’nda görevli olan Kocaeli’nin Gebze ilçesinde ikamet eden Er Oğuzhan Demir şehit oldu.

Şehit ateşi Kocaeliye düştü

19 Kasım 2016 22:46

Fırat Kalkanı Harekatı’nın 88’nci günün Suriye’de görevli olan Türk askerlerine yönelik DEAŞ militanları tarafından düzenlenen saldırıda aslen Samsun’un Kavak ilçesi Boşalan köyüne kayıtlı olup Gebze’de oturan Oğuzhan Demir şehit oldu. Balıkçı Satılmış Demir ile ev hanımı Reyhan Demir’in 3 evladından biri olan Oğuzhan Demir’in cenazesi otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu Morguna getirildi. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından şehit asker, Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanlığında yarın düzenlenecek törenle memleketi Gebze’ye uğurlanacak. Şehidin Cenazesi 20 Kasım Pazar günü ikindi namazını müteakip Gebze Çobanmustafapaşa Cami’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Etiketler: DEAŞ, Er Oğuzhan Demir, Kocaeliye düştü, şehit ateşi


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