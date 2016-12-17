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Şehit ateşi Kocaeli’ye düştü

Kayseri’de teröristlerin düzenlediği bombalı saldırıda şehit düşen Piyade Er Abdulsamet Özen'in Kocaeli’deki babaevine ateş düştü.

Şehit ateşi Kocaeliye düştü

17 Aralık 2016 16:04

Kayseri’de teröristlerin düzenlediği bombalı saldırıda şehit olan Piyade Komandı Er Abdulsamet Özen'in Kocaeli’deki baba ocağına ateş düştü. Şehidin Yeniyalı Mahallesi Şahin Sokakta bulunan evine şehadet haberi askeri yetkililerce verildi. Şehit evine Türk bayrakları asılırken, 112 Acil Servis ekipleri hazır bekletildi.
Şehit Özen’in 4,5 buçuk aylık asker olduğu ve 1.5 ay Hakkari'de eğitim aldığı öğrenildi. 3 kardeşi olan şehidin babasının ise Özgür Kocaeli Gazetesinde çalıştığı öğrenildi. 

Gürcan Yılmaz - Mehmet Oğuzhan Altun
 

Etiketler: Kocaeli, şehit


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