Kayseri’de teröristlerin düzenlediği bombalı saldırıda şehit olan Piyade Komandı Er Abdulsamet Özen'in Kocaeli’deki baba ocağına ateş düştü. Şehidin Yeniyalı Mahallesi Şahin Sokakta bulunan evine şehadet haberi askeri yetkililerce verildi. Şehit evine Türk bayrakları asılırken, 112 Acil Servis ekipleri hazır bekletildi.

Şehit Özen’in 4,5 buçuk aylık asker olduğu ve 1.5 ay Hakkari'de eğitim aldığı öğrenildi. 3 kardeşi olan şehidin babasının ise Özgür Kocaeli Gazetesinde çalıştığı öğrenildi.

Gürcan Yılmaz - Mehmet Oğuzhan Altun

