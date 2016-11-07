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Şehit ateşi Malatya'ya düştü

Adana'da PKK yandaşları tarafından yapılan izinsiz eylemde güvenlik güçlerine açılan ateş sonucu şehit olan polis memuru Mustafa Yeli'nin Malatya'daki baba ocağına ateş düştü.

Şehit ateşi Malatyaya düştü

07 Kasım 2016 00:07

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi Çukurova Caddesi'nde terör örgütü PKK yandaşları tarafından yapılan izinsiz eylem sırasında güvenlik güçlerine gruptan molotof kokteyli ve ateş açıldı. Bu sırada açılan ateş sonucu ağır yaralanan polis memuru Mustafa Yeli (22) kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Acı haberin ardından polis yetkilileri şehit polisin Yeşilyurt ailesine bağlı Şehit Mürsel Karataş Caddesindeki evine geldi. Şehidin ailesi emniyetin tahsis ettiği minibüsle Adana'ya doğru yola çıktı.

3 kardeş olduğu öğrenilen şehit polis memurunun Elazığ'ın Baskil nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi. 

Etiketler: adana, Malatyaya düştü, şehit ateşi


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