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Şehit ateşi Malatya’ya düştü

İstanbul'da düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan 29 kişiden polis memuru Okan Doğan’ın acı haberi memleketi Malatya’ya ulaştı.

Şehit ateşi Malatyaya düştü

11 Aralık 2016 11:14

Sabah erken saatlerde emniyet yetkilileri acı haberi vermek için şehit polis memuru Okan Doğan’ın (22) babaevinin bulunduğu Battalgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi Plevne Sokağa geldi. Tek erkek çocuklarının şehit olduğu haberini alan anne Nadriye ve baba Yusuf Doğan ile kız kardeşi sinir krizleri geçirdi. Acılı aile fertlerine olay yerinde bulunan sağlık görevlileri müdahale ederken, acı haberin kısa sürede duyulması ile akrabaları da eve akın etti. Şehidin baba ocağı Türk bayrakları ile donatıldı. Belediye ekipleri ise taziye çadırı kurmak için çalışma başlattı. 

Şehit polis Doğan’ın yaklaşık 2 yıllık polis olduğu ve ilk görev yerinin de İstanbul olduğu öğrenildi. Şehit polisin yarın memleketi Malatya’da defnedilmesi bekleniliyor. 

Cahit Özçelik
 

Etiketler: Okan Doğan, Okan Doğan


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