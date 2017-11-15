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Şehit ateşi Mersin'e düştü...

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonda şehit olan Uzman Çavuş İsmail Hakkı Doğan'ın Mersin'deki ailesine acı haber verildi. Şehidin 2 yıldır uzman çavuş olduğu, 9 ay önce evlendiği öğrenildi.

Şehit ateşi Mersine düştü...

15 Kasım 2017 16:46

Edinilen bilgiye göre, dün Ağrı'nın Eleşkirt ilçe kırsalında bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan operasyonda bu sabah teröristlerle sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada Uzman Çavuş İsmail Hakkı Doğan (23) şehit oldu. Şehit Doğan'ın merkez Mezitli ilçesine bağlı Doğlu Mahallesi'nde oturan ailesi, acı haberi askeri yetkililerden aldı. Operasyonda evladının şehit düştüğünün haberini alan anne Emine Doğan gözyaşlarına boğuldu. Ailenin oturduğu ev ile yakındaki evler Türk bayraklarıyla donatılırken, anneyi komşuları ve yetkililer teselli etmeye çalıştı. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ile Mezitli Kaymakamı Emin Sait Karahaliloğlu da taziye evine gelerek, aileye başsağlığı diledi. 3'ü kız 7 kardeş oldukları öğrenilen şehit Doğan'ın erkek kardeşlerinden birinin de Tuzla'da asteğmen olduğu öğrenildi. Ayrıca şehidin 9 ay önce evlendiği, eşinin de yanında olduğu ifade edildi.
Oğluyla en son dün konuştuklarını söyleyen anne Emine Doğan, "Dün göreve çıkmadan beni aradı. 'Göreve gidiyorum, merak etme anne, bir şey olmaz, ölüm nerede olsa bizi bulur' dedi. Dün akşam üzeri çıktı, bugün akşam üzeri dönecekti ama kısmet olmadı. Kısmet değilmiş. 'Anne dua et arkamdan, her zaman dua et' derdi" dedi.  

Koray Ünlü

Etiketler: mersin, şehit

 

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